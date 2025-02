Jahill joue sur la prod comme "Wembanyama" en NBA !

En collaboration avec le collectif parisien Ingenius Bastardz !

Pour célébrer ses 30 ans de carrière musicale, Jahill dévoile son nouveau clip intitulé "Wembanyama", un hommage vibrant à Victor Wembanyama, le prodige français du basketball récemment nommé au All Star Game. Sur une production signée Ingenius Bastardz, le morceau fusionne habilement des influences Dancehall, UK Drill et Baile Funk, offrant une expérience sonore dynamique et contemporaine. Avec des paroles percutantes telles que "Passe moi la balle, nyama... J’suis Victor Wembanyama !", Jahill célèbre le retour en France de cet "alien" du basketball, tout en marquant une étape importante de sa propre trajectoire artistique.