Curtis Kane affole les compteurs avec "3X CANON"

Avec Dj Keishawn totalement en feu !

Si vous n'avez jamais entendu parler de Curtis Kane, il va falloir vous brancher dès 2025 ! L'artiste, qui était dans les forces armées françaises avant de se lancer dans la musique, compte bien braquer l'industrie cette année grâce à son authenticité et sa vibe mêlant R&B et sonorités caribéennes.

Avant de briller en solo, Curtis Kane faisait partie du groupe Lespada, aux côtés d'un certain Joé Dwet Filé. C'est là que tout a commencé pour lui. Depuis, il a tracé son propre chemin et marqué 2024 avec deux projets audacieux : "Miroir I" et "Miroir II", qui ont confirmé son statut d'artiste incontournable.

Aujourd'hui, il revient plus fort que jamais avec le clip de "3X Canon", une collaboration explosive avec DJ Keishawn. Ce morceau est un parfait équilibre entre les univers des deux artistes, et il cartonne déjà sur les réseaux sociaux.

Si vous ne l'avez pas encore ajouté à votre playlist, c'est le moment ! Curtis Kane risque bien de s’imposer comme l’un des noms incontournables de cette année.