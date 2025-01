Moubarak annonce son projet avec "J'ai mes raisons"

EP en approche cette semaine pour Moubarak !

Moubarak charbonne fort en ce moment, avec quasiment un clip sorti toutes les deux semaines du côté du marseillais. En même temps, c'est normal : le rappeur a l'intention de sortir un projet cette semaine, le 31 janvier plus exactement. Un EP qui s'appellera "Solide", qu'il continue de teaser avec ce tout nouveau clip, celui du morceau "J'ai mes raisons", extrait de l'EP. Un morceau dans lequel on retrouve la signature de l'artiste : un morceau street, très mélancolique, qui parle de ses regrets mais aussi de sa motivation pour accomplir ses plans dans le futur. Pour la vidéo, on a droit à une belle séance de graff, et surtout, à un clip tourné à la première personne dans lequel on ne voit donc pas le rappeur, pour mieux nous mettre à sa place. On vous laisse découvrir tout ça !