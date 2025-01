Mola et JRK 19 ne loupent pas "La cible"

Un feat réussi pour les deux rookies de 2024 !

Quand on parle d’un feat électrique, Mola et JRK 19 incarnent à la perfection cette alchimie musicale. Sur une prod trap qui rappelle l’âge d’or du genre, les deux artistes livrent une performance explosive. Avec des flows millimétrés et des passe-passe dignes des meilleurs, ils captivent l’auditeur du début à la fin. Impossible de ne pas hôcher la tête tout au long de ce morceau énergique.

La Cible est le banger parfait pour commencer la semaine du bon pied. Alors, ajoutez ce titre sans attendre à votre playlist et laissez-vous emporter par cette vibe percutante !