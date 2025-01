Alonzo en freestyle pour annoncer la tracklist de "Longue Vie à Nous"

PLus qu'une dizaine de jours avant la sortie du nouvel album d'Alonzo.

Alonzo est de retour en ce début d'année 2025 ! Le marseillais n'était jamais vraiment parti, lui qui a même dévoilé un petit EP de fin d'année le 31 décembre dernier. Mais cette semaine c'est pour quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'on retrouve le rappeur : l'annonce de la tracklist de son nouvel album, "Longue Vie à Nous", dont la sortie est prévue pour le 7 février prochain. Plus qu'une dizaine de jours avant de découvrir le nouveau disque du Psy4 de la Rime, lui qui s'est notamment bien fait remarquer sur le projet "13'Organisé 2" avec tous les rappeurs de sa ville.

Alonzo a fait le choix de dévoiler la tracklist de son album avec un freestyle, à la manière de Niska à l'époque et son célèbre freestyle "Commando" depuis devenu classique. On ne sait pas si le freestyle de Alonzo aura la même postérité que celui du Charo, mais en tout cas, il a fait fort, avec un texte assez percutant et un flow impeccable. De quoi donner envie d'écouter son album !

Tracklist :

1 Solstice

2 Palabre

3 J'ai donné

4 Couteau dans le dos (Ft. GIMS)

5 Piranha

6 Plus besoin de toi

7 Tableau de bord (Ft. PLK)

8 Alabama

9 Visa infinite

10 Toute la noché (Ft. Gazo)

11 Ferry

12 Jude B

13 Elle veut

14 Scanné (Ft. JuL)

15 J'pull up

16 Highlander