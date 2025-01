Igo dévoile le clip de "Call Off"

Le rappeur et son équipe sont complètement fous, et on adore.

IGO n'est pas le rappeur qui publie le plus régulièrement des clips, et ça n'est pas non plus celui qui communique le plus sur les réseaux, loin de là. Par contre, c'est clairement un des artistes les plus fous du rap game FR, et il revient le prouver cette semaine avec la sortie de son nouveau clip, "Call Off". Un clip dans lequel on découvre bien la folie de son univers, à base de boissons et d'armes, quelques gros culs, mais aussi des masques bien flippants. Ce qui marque aussi, c'est sa manière de rapper, en oubliant parfois de faire des rimes, comme Despo à l'ancienne (les vrais savent qu'ils font exprès). On vous laisse découvrir tout ça !