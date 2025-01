Jordan Adetunji débordé dans "Too Many Women"

Le boug ne sait plus où donner de la tête.

Jordan Adetunji est progressivement en train de passer dans une autre sphère, lui qui vient d'être nominé aux Grammy Awards dans la catégorie "Best melodic rap music", notamment grâce à son titre "Kehlani". Le voici déjà de retour avec de la nouveauté, et cette fois, il s'agit d'un featuring avec KWN. Le morceau s'appelle "Too Many Women", il dans une vibe très RnB, on sent notamment que le rappeur est très influencé par Chris Brown. En tout cas, ça fonctionne, le son est une vraie douceur, accompagné d'un clip à l'image très soignée, avec des plans dans lesquels on sent la patte du réalisateur Ryan Jafarzadeh. On vous laisse découvrir ça !