ISK met le feu dans "Chino"

Le rappeur du 77 frappe fort pour mettre en avant son EP !

Un mois après la sortie de son EP Hannibal part.2, ISK poursuit sur sa lancée et fait vivre son projet en images. Le rappeur vient de dévoiler le clip de "Chino", un morceau déjà bien ancré dans le cœur de son public depuis la sortie de l’EP.

"Chino", véritable banger street, incarne parfaitement l’énergie brute et l’univers sombre d’ISK. Fidèle à son style, le rappeur livre des punchlines percutantes, portées par une prod incisive. Dès la sortie de l’EP, ce morceau avait su se démarquer et conquérir les auditeurs, qui saluent son efficacité.

Le clip, réalisé avec soin, prolonge cette ambiance authentique et intense. Entre scènes de rue et esthétiques travaillées, ISK montre une fois de plus qu’il maîtrise à la perfection l’art de raconter des histoires en musique et en images.

Avec "Chino", ISK confirme son statut de figure montante du rap français et prouve qu’il ne compte pas ralentir en 2025. Une sortie à découvrir absolument !