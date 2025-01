Bara est "toujours au boulot"

Un morceau de charbonneur !

Cette semaine, on a droit au premier single solo de Bara, qui nous vient du groupe La Kadrilla, qui nous vient tout droit du 93 (Rosny). Visiblement, le 93 a toujours autant de talent à revendre dans le rap, il faut dire aussi que les gars sont des charbonneurs. Le charbon, c'est d'ailleurs le thème principal de ce nouveau morceau, qui s'appelle "Toujours au boulot". Un morceau de drill bien sombre, et un clip de mec qui n'a pas le temps de se reposer : dans le textile, dans le rap, ou dans d'autres business, Bara est toujours au charbon (d'ailleurs, son nom d'artiste est un mot d'argot venu de Côte d'Ivoire qui veut dire "travail"). On vous laisse checker ça !