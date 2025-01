Juste Shani est dans la "Brillance"

Un morceau egotrip bien provocateur, qui va faire parler !

Si vous cherchez les prochains talents qui vont faire parler d'eux dans le rap français pendant les années à venir, on a exactement ce qu'il vous faut : Juste Shani, rappeuse du 91, qui a déjà un solide bagage derrière elle puisqu'elle a participé à "Rappeuses en liberté", et à plusieurs Open Mic réputés. Désormais, elle enchaîne les singles, et la voici cette semaine de retour avec un tout nouveau morceau clippé, "Brillance". Un titre très égotrip, assez provocateur, et assez avant-gardiste sur le flow et l'instru. Shani joue à la bad bitch, et ça lui va plutôt bien, on vous laisse découvrir ça par vous-mêmes ! Un titre qui est extrait de son EP "Diamant Noir", disponible partout.