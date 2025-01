Benjamin Epps impressionne avec "375"

L'artiste est parti au bled pour tourner le clip du morceau, et les images sont puissantes.

Benjamin Epps est définitivement de retour ! Après sa grosse prestation il y a quelques jours avec Le Boug Arknow et DJ Flexta pour le freestyle "L'Enfant Sacré", on savait qu'il nous préparait l'arrivée d'un album. Le projet s'appelle "L'Enfant sacré de Bellevue", il sortira le 31 janvier, et Eppsito a décidé de nous en révéler un nouvel extrait pour faire monter l'attente. Le morceau s'appelle "375", et il est accompagné d'un clip assez puissant, visiblement filmé au Gabon, avec pas mal de séquences tournées dans des quartiers très pauvres. Le rappeur a toujours autant de choses à dire, sa plume est affûtée et si tout l'album est du même niveau, ça risque de faire mal !