Grödash ouvre les portes de sa "Hip Hop Académie"

Nouveau clip du frérot Grödash, et forcément, c'est encore un très bon morceau.

Grödash est toujours là, dans l'ombre du rap français mainstream, en train de kicker au micro, frais comme il y a 25 ans lorsqu'il rappait avec l'Ul Team Atom, sa team des Ulis. Des années plus tard, le boug n'a pas changé, toujours aussi bon au micro et surtout, toujours amoureux du hip hop. Le vrai, l'authentique, pas celui qu'on met en haut du top stream et qui est fait principalement pour l'argent. Afin de remettre la passion au centre du débat, l'ancien est de retour avec un nouvel album, qui sera disponible à partir du 24 janvier, "Monnaie Time 3". En attendant la sortie, il vient de dévoiler un tout nouveau clip, celui du titre "Hip Hop Académie", qui sera présent sur le projet. Une démonstration de rap, remplie de références qui vont faire plaisir aux puristes, du rap en toute simplicité, comme le MC en a toujours proposé depuis son début de carrière. On vous laisse découvrir tout ça !