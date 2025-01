LaChine frappe fort avec "NONCHALANT 3"

Le rappeur envoie un gros big up au 95 !

Jamais deux sans trois, comme on dit si bien ! LaChine, jeune rappeur originaire du 95, débute l'année 2025 en force avec le troisième opus de sa série "NONCHALANT". Après le succès des deux premiers volets, qui ont cumulé plusieurs centaines de milliers de vues, le nouvel épisode ne déçoit pas : il est déjà en tendance sur YouTube.

Avec un flow savamment dosé entre kickage et chant, LaChine confirme son talent et sa détermination à marquer la scène du rap français. Ce mélange percutant d'énergie et de mélodie semble être la recette parfaite pour séduire un public toujours plus large.

Il n’y a aucun doute : LaChine est un nom à suivre de près cette année. Si vous ne l’avez pas encore découvert, c’est le moment de plonger dans l’univers de "NONCHALANT 3" et de rejoindre la vague !