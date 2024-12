Le lyonnais a encore fait des siennes !

Depuis quelques semaines, L'Allemand multiplie les sorties. On ne sait pas si ça annonce l'arrivée imminente d'un projet, ou si il est juste très inspiré en ce moment mais en tout cas, on le retrouve quasiment chaque semaine dans le top tendance de Youtube ! Cette semaine, le rappeur lyonnais est encore là, avec un nouveau clip qui s'appelle "Gestapo" et contrairement à ce que le titre laisse entendre, le morceau est un peu triste, mais aussi bien musical et entraînant.