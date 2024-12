YOKO MDL de retour avec "Sativa 2"

Le rappeur prépare 2025 de la meilleure des manières !

Yoko MDL est de retour, et il n’a pas fait les choses à moitié. Avec son tout nouveau clip "Sativa 2", le jeune artiste originaire de Sarcelles continue de vouloir faire sa place dans le rap game. Fidèle à son univers brut et sincère, Yoko partage son vécu avec une intensité palpable, porté par une production rugueuse et sans concessions.

Dans ce visuel soigné et immersif, Yoko nous plonge dans son quotidien et ses pensées, mêlant authenticité et ambition. Ce morceau est bien plus qu’une simple suite à "Sativa", c’est une déclaration : le rappeur est là pour durer.

Et ce n’est qu’un début. Yoko MDL prépare de belles surprises pour 2025, promettant de repousser encore les limites de sa créativité. Une chose est sûre : il faudra garder un œil sur lui dans les mois à venir.