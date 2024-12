Candice avec Tayc sur "Joli Coeur"

Le morceau très RnB cartonne déjà, et maintenant voici le clip.

Tayc est sur un petit nuage en ce moment, lui qui fait le buzz à chaque apparition, que ce soit sur scène, sur disque ou en vidéo sur Youtube, c'est un des hommes de l'année 2024. Quant à Candice, la jeune chanteuse est l'une des futures stars du RnB francophone, qui commence à faire pas mal de bruit, après avoir envoyé des clips en masse sur sa chaîne YT pendant plus d'un an. Forcément, la connexion entre les deux artistes ne pouvait que donner quelque chose de bon, et avec "Joli Cœur", on n'est pas déçus ! Le morceau est doux, à la fois un peu triste et très émouvant, mais c'est aussi une chanson d'amour, bref, le virage RnB de la chanteuse est très réussi. Et il faut aussi absolument qu'on parle de cette voix, qui est incroyable et capable d'aller chercher très haut dans les aigus. On vous laisse découvrir tout ça !