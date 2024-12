Ab-Soul avec Vince Staples et Kamm Carson pour "California Dream"

Le label Top Dawg est toujours bien en forme.

Top Dawg a peut-être en partie perdu Kendrick Lamar, mais il reste d'excellents artistes signés sur le label, comme le poto Ab-Soul par exemple. Pas forcément le mec le plus productif ni le plus bankable, mais un rappeur excellent, qui a d'ailleurs sorti un très bel album en fin d'année, "Soul Burger". Aujourd'hui il nous dévoile d'ailleurs le clip d'un des extraits du projet, le morceau "California Dreams", en feat avec Vince Staples, autre excellent rappeur sous-côté, et Kamm Carson, un peu moins connu. Un morceau vraiment chill, mais où les rappeurs donnent une leçon de kickage à la cool, et un clip où on les trouve tous les trois réunis avec les homies. Bref, rien d'exceptionnel dans le visuel, mais du vrai rap pour les oreilles,s ans que ça ne sonne trop old school non plus. On valide, et vous ?