Leto en pleine célébration dans "Sentiments Billets de 100"

Le rappeur termine l'année de la plus belle des manières.

Depuis quelques années, Leto connait une trajectoire ascendante dans le rap français : il ne fait que monter. Avec son album "Capitaine fait de l'art", il a encore mis tout le monde d'accord, et le voilà en cette fin d'année 2024 de retour avec un tout nouveau clip. Un single inédit qui annonce peut-être un prochain projet, qui sait. En attendant d'en savoir plus, on savoure ce clip, "Sentiment billets de 100", dans lequel on peut voir que le rappeur a bien mangé depuis ses débuts ! Clip au soleil, bolide dernier cri, tout en vibe, sapé comme jamais, un Leto en grande forme, qu'on vous propose de découvrir juste ci-dessous !