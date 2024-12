Mozzy : ça twerke fort dans son nouveau clip "BBL" avec Kalan.FrFr

En même temps, c'est la Californie, c'est normal !

On cherchait justement un titre bien West Coast, bien gang, pour rider en voiture ce weekend et allumer nos plus gros blunts (en vrai ne faites pas ça les frérots). Et ça tombe bien, on vient de tomber sur une petite pépite 100% Cali, qui nous est offerte par Mozzy et Kalan.FrFr (oui le nom est est incroyable). Mozzy s'apprête justement à nous sortir un nouveau projet le 20 décembre prochain, qui s'appelle "Lucky Her". Le premier extrait dévoilé aujourd'hui est donc "BBL", qui fait à la fois référence à la famesue méthode de chirurgie dont on a tant parlé ces derniers mois, et à un acronyme signifiant "Bad Bitches Like". Un morceau qui est un honnête banger West Coast, et un clip qui fait forcément toute la place à des go bien chargées qui twerkent fort. Evidemment, on valide !