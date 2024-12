Raous Gang et Malty 2BZ veulent voir la "Feuille de Compte"

Un extrait de son tout nouveau projet "Affaires criminelles".

Cela fait désormais plusieurs semaines qu'on vous en parle : Raous Gang fait partie de la nouvelle génération de rappeurs du 94 et en ce moment, l'artiste est très productif. Il vient d'ailleurs de sortir un tout nouveau projet nommé "Affaires criminelles", disponible depuis aujourd'hui, 13 décembre. Pour fêter ça, il a décidé de nous envoyer un clip extrait du projet, et pas n'importe lequel : il s'agit d'une connexion 100% 94 avec Malty 2BZ, de Vitry. Le morceau s'appelle "Feuille de compte", et comme on peut le deviner au titre, il s'agit d'un morceau avec une ambiance très caillera, où ça parle de charbon, de juge, de billets et de marchandise à servir. Le tout avec un clip tourné à la cité, avec un peu de bonne humeur au début, qui fait vite place à une ambiance beaucoup plus sombre avec des roues arrières et des grosses doudounes noires. Clairement une des sorties de la semaine !