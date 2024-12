Kerchak de retour avec le clip de "Fake"

Le rappeur continue d'aller toujours plus loin dans le côté visuel.

On savait que Kerchak était doué dans toutes les ambiances de type drill ou jersey, bref, toujours dans le thème quand ça parle de sortir des lames énormes, soit pour planter, soit pour découper la marchandise. Mais le rappeur est capable de bien plus que ça et il le prouve encore une fois avec ce tout nouveau clip. Le morceau s'appelle "Fake", et il ne figure pour l'instant sur aucun projet (peut-être dans le futur, qui sait...), et il est beaucoup plus doux que les titres sur lesquels on peut le retrouver habituellement.

En plus de ce flow chanté avec une voix assez calme, ce qui marque, c'est surtout l'aspect visuel du clip, qui marque les esprits avec une couleur verte omniprésente qui domine, et une vidéo où on ressent l'atmosphère apocalyptique, avec des tours délabrées, des éclairs, de la fumée, bref, un visuel très réussi signé Gael Movie. On valide le bail, et vous ?