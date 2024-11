JYEUHAIR ne se laisse pas "DEFILER"

Ce morceau est issu de son album "MYLNUI"

C’est le grand jour pour Jyeuhair ! Le finaliste de la dernière saison de Nouvelle École marque un grand coup avec la sortie de son nouveau projet, "MYLNUI". Et même s’il partage cette journée avec des cadors du rap français comme Gazo et Dinos, Jyeuhair ne se laisse pas intimider.

Pour marquer cette étape importante, il nous offre le clip de "DEFILER", un single qui reflète parfaitement son style unique. Avec un refrain entêtant qui ne quitte pas la tête et des couplets ambiançants, Jyeuhair démontre une fois de plus son talent pour mélanger mélodies accrocheuses et énergie brute.

"DEFILER" est un morceau taillé pour plaire à tous ceux qui apprécient un rap festif et moderne, à la fois accessible et fidèle à l’identité de l’artiste.

Un son à écouter absolument, et une preuve que Jyeuhair est prêt à gravir les échelons de la scène rap française. Alors, prêts à vous laisser entraîner ?