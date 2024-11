Jul amoureux dans "Un jour je l'aurai"

Le dernier extrait avant la sortie de l'album "Inarrêtable" la semaine prochaine.

Le mois de décembre 2024 sera aux couleurs de Marseille, c'est écrit. Avec Jul et SCH qui sortent leur album le même jour (6 décembre), attendez-vous à n'entendre parler que d'eux dans les jours à venir ! Le J vient d'ailleurs de dévoiler un nouvel extrait de son album, un morceau qui s'appelle "Un jour, je l'aurai" et qui est accompagné d'un clip sorti aujourd'hui lui aussi. Le morceau est une chanson d'amour, dans la lignée de "Tchikita" ou "Ma Jolie", avec un Jul qui nous parle de cette femme en or qui le soutient depuis ses débuts, même quand ça ne marchait pas. Pour le clip, on retrouve deux jeunes qui ont l'air amoureux et qui font plein de trucs mignons ensemble (on savait que le J était un cœur d'artichaut). Petite particularité : Jul n'est pas présent dans la vidéo, qu'on vous laisse découvrir ci-dessous.