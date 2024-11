Da Uzi fait sort un nouveau "WeLaRue #10" (Casino Royale)

Quoi de mieux qu'un "WeLaRue" pour un retour en grande pompe ?

Da Uzi veut nous gâter en cette fin d'année 2024. Après le clip introspectif "Reste Solo", le rappeur revient à ses fondamentaux avec un nouveau "WeLaRue", le dixième du nom, intitulé "Casino Royale".

Dans ce morceau, on retrouve un Da Uzi bien énervé, comme ses fans l’aiment. Avec des grosses punchlines percutantes et une énergie brute, le rappeur montre qu’il est encore imprenable quand il décide de lâcher ses vibes les plus incisives. "Casino Royale" marque le retour d’un Da Uzi prêt à reprendre le contrôle et à imposer sa loi dans le rap game.

Une chose est sûre, Da Uzi est en grande forme, et on a hâte de découvrir ce qu’il nous réserve pour la suite. En attendant, le clip est là pour vous ambiancer comme il se doit.