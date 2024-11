Swift Guad et Ol Zico te servent un "Café Crème"

Si vous voulez prendre une leçon de rimes, c'est par ici que ça se passe.

On vous parlait il y a quelques jours d'un très bon featuring entre Swift Guad et Ol Zico. Figurez-vous qu'il sont remis ça cette semaine avec une nouvelle séance de kickage qu'on devrait montrer dans les écoles de rap (ou au moins aux candidats de "Nouvelle Ecole"). Cette fois le morceau s'appelle "Café Crème", et comme l'indique le titre, les deux rappeurs ont soigné la présentations. Sur un beat old school, ils déballent tout leur mal-être, leur spleen, avec une vrai maîtrise au micro. Le tout accompagné par un clip majoritairement tourné dans un bar. En même temps, c'est là qu'on sert les cafés crème !