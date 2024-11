HMZ solide dans son freestyle "V"

Le rappeur de Saint-Ouen nous livre une très belle perf.

Toujours pas d'album au compteur pour HMZ, mais vu sa productivité ces dernières semaines, on se dit que ça pourrait venir bientôt ! En tout cas, il est de retour cette semaine avec un nouveau clip dans lequel il nous livre encore une très belle performance : son nouveau freestyle "V", comme victoire ou comme vengeance, selon votre interprétation. Une bonne instru, un peu old school, un flow bien posé, quelques refs au grand banditisme, et un clip en noir et blanc sans bling bling ni faux semblant : rien à rajouter, le gars est fort !