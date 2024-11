La Fouine et Koba LaD réunissent leurs forces dans "U can't see me"

Capital du Crime Radio est dispo !

C'est enfin prêt ! Le nouveau projet "Capital du Crime Radio" de La Fouine est sorti ce vendredi 22 novembre, et pour l’instant, c’est un retour fracassant pour le rappeur de Trappes. Cette mixtape de 19 titres regorge de grands feats comme Leto, Youssoupha, Dinos, RK et bien sûr Koba LaD.

C’est justement avec ce dernier que La Fouine a dévoilé un nouveau clip pour le morceau "U Can't See Me", un clin d’œil à John Cena. Ce titre se distingue par un style un peu plus mélancolique, où les voix des deux rappeurs se fondent parfaitement sur une prod travaillée, donnant un résultat totalement réussi.

Un début prometteur pour "Capital du Crime Radio", qui semble déjà marquer les esprits dans le rap game ! Plus qu'a le représenter en concert !