Ninho & Niska ont trouvé leur "Collabo"

C'est le deuxième single de l'album en commun "GOAT"

Après la sortie de l'album "GOAT", il était évident que Ninho et Niska allaient continuer de porter leur projet vers de nouveaux sommets. Déjà auréolé de succès, cet album nous avait offert un premier clip, "Jungle", qui frappait fort avec une prod puissante mêlant les sonorités trap à une énergie brute.

Cette fois-ci, les deux poids lourds du rap français nous embarquent dans un univers plus doux avec "Collabo", un son qui transpire la complicité et donne envie de trouver "sa collabo" idéale. Ce morceau, tout en fluidité, dévoile une autre facette de leur alchimie musicale, prouvant une fois de plus que ces artistes savent s’adapter et innover tout en restant authentiques.

Avec ce nouveau visuel, les deux rappeurs montrent leur détermination à promouvoir jusqu’au bout un projet qui, à l’image de son nom, se classe parmi les plus grands de l'année. La route est tracée, et leur duo continue de marquer les esprits.