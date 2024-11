Ninho & Niska sont dans la "Jungle"

Un nouveau clip de leur album en commun "Goat"

Le nouveau clip de Ninho et Niska pour leur single "Jungle", issu de leur album en commun "Goat", plonge directement dans une ambiance sombre et captivante. Sur une prod puissante, mêlant des basses lourdes et des drums sombres, une mélodie émerge, évoquant les vacances à Los Angeles — un clin d’œil bienvenu puisque les deux rappeurs se sont envolés pour les États-Unis spécialement pour l'occasion.

Le clip inclut aussi des extraits de leur concert mémorable à l’Adidas Arena le 6 novembre dernier, où l’énergie des deux artistes a enflammé la salle. Sur scène comme en studio, Ninho et Niska montrent une complicité indéniable et une énergie brute au micro, confirmant leur statut de duo incontournable du rap français.