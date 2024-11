Pas de doutes, l'artiste nous prépare quelque chose pour cette fin d'année !

Après le succès de "Tana" sorti il y a quelques semaines, Gambino La MG est de retour avec un nouveau freestyle clippé intitulé "Mamy". Sur une prod sombre et intense, l'artiste montre une fois de plus son talent en découpant avec précision, entouré de ses "gars". Ce morceau punchy et percutant laisse entrevoir une évolution dans le style de Gambino, et pourrait bien annoncer l'arrivée d'un projet à venir.