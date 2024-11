Kerchak découpe dans "COCVINV"

Le nouveau grand découpeur officiel du rap game français ?

Depuis le début de son explosion auprès du grand public, Kerchak n'a pas trop changé son fusil d'épaule. On reste sur un rap plutôt sombre, avec des histoires qui parlent principalement de la rue et du trafic, avec option armes blanches, le tout sur des instrus sauce drill, ou jersey, selon l'humeur. On reste encore là-dedans avec ce nouveau clip, qui accompagne la sortie du single "Cocaina". Le clip est sorti en pleine période d'Halloween, et on imagine que c'est fait exprès, au vu des effets un peu flippants présents dans la vidéo, avec cette dame qui semble possédée par l'esprit de la drogue. On vous laisse découvrir tout ça !