Encore un nouveau clip de la part de Oscar Emch !

A peine un mois après la sortie du clip de "Ma Voix", Oscar Emch est déjà de retour avec de la nouveauté. Cette semaine, le clip s'appelle "Mumu" et encore une fois, on le retrouve dans une ambiance très chaleureuse, très RnB, avec un morceau qui nous parle d'amour et un clip qui contient pas mal d'images de soirée ensoleillée, entre amis, mais pas que, puisque l'élue de son coeur est visiblement présente elle aussi. On vous laisse découvrir tout ça !