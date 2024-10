Despo Rutti, Freeze Corleone, Escobar Macson, Norsacce, Kozi et Poison te souhaitent la bienvenue dans la "Zone de Guerre"

Avec "Zone de Guerre", le projet "Etranger en service III" se paye une excellente publicitié.

C'était une des sorties surveillées de cette fin d'année. Si vous recherchez un projet de rap français dans lequel on aborde des sujets un peu sensibles, avec de grosses punchlines qui peuvent faire polémique (ou faire réfléchir, selon la personne), on a ce qu'il vous faut! Ce projet, c'est "Etranger en service III", disponible depuis le 25 octobre. Un projet porté par un groupe au casting 5 étoiles : Despo Rutti, Escobar Macson, Kozi et Poison Mobutu, et qui regroupe certains morceaux cultes sortis ces dernières années ou ces derniers mois. Et pour fêter la sortie du projet, le groupe a appelé du beau monde en renfort, avec Freeze Corleone et Norsacce Berlsuconi, pour offrir le clip de "Zone de Guerre", où ça kicke sale, sur une prod un peu drill.