Elh Kmer découpe dans son "500m²"

Le rappeur augmente la pression avant la sortie de son album.

Ca va faire plusieurs années qu'on vous parle d'ELH Kmer sur les antennes de Générations. Et c'est bien normal : le rappeur du 92 est hyper talentueux, et ça ne change pas avec les années. Il revient nous le prouver cette semaine avec le clip de "500m²", un morceau inédit dont le clip vient de sortir et dans lequel on le voit dans plusieurs endroits différents : une grande métropole, le désert, un immense appart, avec à chaque fois beaucoup de flow, notamment en habit traditionnel. Et surtout, cette aisance pour kicker avec de grosses punchlines qui fait plaisir, sans passage chanté à part à la toute fin du morceau pour clôturer ça en beauté. On valide fort ! Et vous?