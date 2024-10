Jordan Adetunji et Lil Baby ont plusieurs "Options"

Nouveau featuring international pour Jordan Adetunji et Lil Baby !

5 ans de carrière à peine, et le rappeur anglais Jordan Adetunji a déjà atteint probablement tous les objectifs qu'il s'était fixé, à savoir multiplier les millions de vues, faire connaître son art, et se permettre de proposer des gros featurings avec des stars internationales. Cette semaine, c'est pour la sortie d'une collab avec Lil Baby qu'on va parler de lui. Le morceau s'appelle "Options" et n'est pour l'instant extrait d'aucun projet, mais il a eu droit à son clip ! Un clip très luxueux, tourné en grande partie dans un joli bateau en compagnie de plusieurs femmes, pour accompagner un morceau dans lequel les deux artistes nous parlent de leurs nombreuses "options" : on ne sait pas s'ils parlent de femmes, de voitures ou de bateaux, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont le choix !