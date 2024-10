Shinn est perdu dans son "Univers" avec La Feuille

C'est le premier single de son EP "Fahrenheit"

Shinn, de son vrai nom Mattéo CALDERONI est un artiste français ayant grandit dans le 93 à Romainville. Il commence la musique à ses 14 ans par la guitare puis par le piano pour ensuite s’essayer au beatmaking. C’est en s’essayant au beatmaking qu’il prend goût à la musique hip hop et décide de s’investir dedans. Ayant découvert le rap dans sa jeunesse avec des artistes comme Booba, c’est en découvrant la mixtape A7 du rappeur marseillais SCH qu’il eut une révélation et décide de commencer à écrire ses propres textes. Il commence à enregistrer en studio en 2019 et sors son 1er single Autre vie suivit d’un clip en 2024. À la suite de ce single shinn sort son premier Ep « Fahrenheit » promu par son single et son clip « Univers ».