Tiakola et KLN sont "NO LIMIT"

L'artiste a encore fait plaisir à ses fans avec un morceau surprise !

Tiakola n'aura donc jamais fini de nous surprendre ! Alors qu'il a sorti en début du mois sa mixtape "BDLM Vol.1" qui a été un véritable succès, l'interprète de "Si j'savais" tient à remercier ses fans avec un tout nouveau son sorti cette nuit avec KLN. Le morceau s'intitule "NO LIMIT" et les deux artistes nous donne envie de partir en vacances avec une prod très ensoleillé couplé avec des flows juteux de Tiakola et KLN. En ces derniers jours de pluie, il est temps d'avoir notre dose de soleil avec ce nouveau morceau !

Le clip intégral ici :