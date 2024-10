Ninho & Niska continuent de briller avec "UnRappeurçaRap#2"

Un bel avant-goût de ce qu'on pourrait avoir le 25 octobre.

Le 25 octobre prochain, nous aurons l'opportunité d'écouter un des albums en communs les plus attendus de l'année. En effet, Ninho, Niska considérés comme deux des meilleurs rappeur de leur génération seront de retour avec le projet "GOAT". Alors que le premier freestyle était sorti la semaine dernière nous voici entre les mains du deuxième découpage de prod par les deux artistes. Entre un Niska bien méchant et un Ninho plus mélodieux, le morceau fait un beau mélange et montre encore une fois toute la palette artistique des deux rappeurs les plus marquants de cette dernière décénnie.

Voici le clip intégral :