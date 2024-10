Un son intimiste avec des paroles fortes !

Da Uzi ne fait confiance à personne !

Le nouveau clip de Da Uzi, "Reste Solo", plonge l'auditeur dans un univers sombre et introspectif. Mettant en avant le parcours du rappeur, le visuel accompagne ses paroles mélancoliques et réfléchies sur la solitude, la résilience et la confiance aux autres. Entre jeux d'ombres et de lumières, la réalisation visuelle intensifie l'atmosphère émotionnelle du morceau, offrant une immersion poignante.

