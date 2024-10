Ninho et Niska plient le freestyle "UnRappeurÇaRap #1"

Un clip bien méchant qui lance le compte à rebours jusqu'au 25 octobre.

C'est la dernière ligne droite ! Le 25 octobre prochain, nous aurons l'opportunité d'écouter un des albums en communs les plus attendus de l'année. En effet, Ninho, Niska considérés comme deux des meilleurs rappeur de leur génération seront de retour avec le projet "GOAT". Déjà plusieurs clips sont sortis, mais le dernier en date est un freestyle bien méchant avec le titre "UnRappeurÇaRap #1". Avec le numéro on peut se douter qu'il y ait plusieurs suites qui sortiront prochainement avant la sortie de l'album. Un freestyle avec deux couplets et deux prod différentes ou les deux artistes s'enflamment avec des flows qui découpent. Cette fois le message est passé, Ninho et Niska sont chauds pour braquer l'industrie en cette fin d'année 2024 !

Le clip intégral ici :