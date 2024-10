Raous Gang fait la loi comme "Toto Rina"

Le rappeur du 94 est parti en voyage pour nous offrir un clip bien gang.

Après avoir sorti le projet "94 Filature" en juin dernier, Raous Gang a décidé de ne pas nous laisser le temps de nous reposer et il enchaîne directement avec la sortie d'un nouveau clip. Cette fois, le rappeur originaire d'Ivry est parti au soleil pour nous offrir le visuel de "Toto Rina", un morceau à l'ambiance racailleuse et criminelle, dans lequel il kicke avec un léger autotune ajouté en fond. Le flow, l'attitude, les paroles crues, tout y est. Vêtu d'un maillot du Maroc, le rappeur balance missile sur missile, et contrairement à d'autres artistes du game, il est carrément crédible ! On vous laisse juger par vous-mêmes dans le clip juste ci-dessous.