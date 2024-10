Le son en featuring avec Skylar Grey annonce une grande nouvelle pour le rappeur de 52 ans !

Eminem vient de sortir le clip de "Temporary", une chanson très intime et touchante qui prend la forme d'une lettre posthume destinée à sa fille, Hailie Jade. Le rappeur y partage ses peurs de ne plus pouvoir communiquer avec elle après sa disparition, tout en lui apportant du réconfort en rappelant que la souffrance et la tristesse ne durent pas éternellement. Et une belle surprise arrive à la fin du clip annoncant... qu'il va être grand-père à 52 ans ! Félicitations à lui !

Voici le clip :