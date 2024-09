Niaks et Maes sont dangereux comme la "'Ndrangheta"

Gros featuring pour le rappeur du Val-Fourré.

Niaks n'a pas le temps pour se reposer, il continue d'enchaîner les clips à un rythme de dingue en 2024. Cete semaine, on le retrouve à nouveau en compagnie de Maes (les deux rappeurs s'apprécient beaucoup), pour le clip du morceau inédit "'Ndrangheta", en référence à la tristement célèbre mafia calabraise. Un morceau assez dynamique, avec une instru qui peut rappeler certains hits de Jul, au tempo rapide, sur lequel les deux rappeurs kickent avec une facilité déconcertante. Le tout, dans une ambiance crapuleuse bien rendue par le clip. On valide, et vous?