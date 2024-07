Sur une belle prod signée DJ Syt.

Kaneki est bien décidé à s'inscrire dans la durée au sein du rap game. Après son projet sorti fin d'année dernière, il a fait une courte pause, mais c'était pour mieux revenir avec de l'inédit et cette semaine on le retrouve aux côtés de DJ Syt, avec un morceau très "fell good", "Ça Va". Le tout, accompagné d'un clip dans lequel on voit toute l'équipe en train de kiffer leur life pendant un long trajet en voiture. Le genre de son parfait pour l'été !