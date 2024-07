Très fort.

L'été peut enfin commencer. Après "Miss France", Djadja et Dinaz reviennent avec le visuel de "La même histoire". Dans un clip réalisé par KESPEY, le duo alterne les punchlines et s'affiche sous le soleil, au volant de voitures de luxe et à bord d'un bâteau. Le morceau parfait pour annoncer la saison estivale.