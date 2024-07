SCH se livre dans "Les hommes aux yeux noirs"

Un des meilleurs morceaux de son album "JVLIVS Prequel : Giulio".

Avec son dernier projet, SCH a encore frappé fort et montrer qu'il n'a pas fini de nous faire voyager dans cet univers mafieux, comme il le fait depuis le début de la saga "JVLIVS". Cette semaine on le retrouve pour la sortie du clip d'un des meilleurs titres de son récent album : "Les hommes aux yeux noirs". Un titre dans lequel on retrouve tout ce qui fait la force du S depuis ses débuts : l'instru solennelle, les paroles sombres, bien écrites, qui parlent du réel, ce côté torturé qui ne l'a pas quitté et qu'on retrouve aussi dans la vidéo, réalisée d'une main de maître parThéo Asciak.