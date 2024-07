Encore un nouveau clip de la part de la relève de la trap française.

Alors qu'il fait partie de la liste des 11 rappeurs à suivre en France en 2024 (d'après les collègues de Booska P), Gampan confirme son statut d'étoile montante semaine après semaine. Cette fois, on le retrouve pour le clip de "Bosseur2Nuit", un titre extrait de sa dernière mixtape en date, "Prochaine chèvre 2". Là encore, on retrouve les ingrédients qui font sa force : de l'humour, des skills au micro et des palcements originaux et une bonne dose d'insolence. On valide ! Et vous?