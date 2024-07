Ol'Kainry a encore du cardio dans "Stamina"

Encore une grande démonstration de la part du boug Dyfrey.

Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des anciens qui continuent à être au top de leur art ! Ol'Kainry est définitivement dans la légende du rpa français, et ce nouveau morceau va évidemment conforter sa place au Panthéon. Car avec "Stamina", extrait du projet "GrandBazaar" produit par Luzi et Dar, le rappeur du 91 nous montre qu'il a encore de la source. Mieux, on dirait même qu'il n'est jamais parti tellement il est à l'aise au micro. Le tout servi avec un clip dans lequel on retrouve beaucoup de ref au cinéma. On valide fort ! Et vous?