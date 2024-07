Infinit' est "Mr Météo"

Il fait la pluie et le beau temps dans le rap game.

Encore une masterclass qui nous vient tout droit de Nice, et comme souvent, c'est Infinit' qui se charge de venir donner une leçon de kickage au rap game. Cette semaine, il a sorti le clip de "Mr Météo", un des titres extraits de l'excellent album "888" sorti en février. Un clip évidemment tourné en bord de mer, mais aussi au studio, peut-être les deux endroits que le rappeur kiffe le plus. En tout cas, c'est un sans faute, sur un tempo assez lent qui laisse toute la place au flow de l'artiste. On vous laisse checker ça !