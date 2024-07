La Mg et son "Quotidien d'poissard"

Un extrait de leur nouvel EP “Épilogue”.

La MG, groupe emblématique originaire du 91, dévoile enfin son nouvel EP intitulé "ÉPILOGUE". Composé de Bériz, Ju2, Ladose et bien sûr Gambino La MG, le groupe promet de faire vibrer ses fans avec ce nouveau projet musical ensoleillé, idéal pour accompagner les journées d'été.

"ÉPILOGUE" est un concentré de mélodies accrocheuses, de rythmes entraînants et de paroles percutantes, reflétant parfaitement l'énergie et l'authenticité de La MG. Cet EP est une invitation à plonger dans l'univers unique du groupe, où chaque morceau raconte une histoire et transporte l'auditeur.

La sortie de "ÉPILOGUE" est accompagnée d'un clip vidéo captivant pour le titre "Quotidien d'poissard", un morceau envoûtant composé par les talentueux beatmakers Chipeur et Asieux. Ce clip met en image la vie quotidienne avec réalisme et une touche de poésie propre à La MG, promettant de marquer les esprits.

Découvrez “Quotidien d’poissard” de La Mg dès maintenant sur Générations :